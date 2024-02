Lucero possui 100% de aproveitamento em cobranças de pênalti pelo Fortaleza

Em seis cobranças de pênalti, o argentino converteu todas as chances. Nesses jogos, apenas uma vez o Leão saiu derrotado de campo

Artilheiro do Fortaleza na última temporada, o atacante argentino Juan Martin Lucero é fatal quando o assunto é pênalti. Desde que chegou ao Pici, o camisa 9 esteve na marca da cal em seis oportunidades. Todas convertidas.

A última dessas, foi neste sábado, 3, diante do América-RN, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2024, na vitória tricolor por 2 a 1. El Gato saiu do banco de reservas e anotou seu segundo tento na temporada. O primeiro de pênalti.