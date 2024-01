Vojvoda supera marca de 100 vitórias pelo Fortaleza; veja números

Diante da Raposa do Cariri, o argentino de 48 anos alcançou a 101ª vitória como treinador do Leão do Pici

O técnico Juan Pablo Vojvoda superou a marca de 100 vitórias pelo Fortaleza ao conduzir o clube na goleada por 5 a 0 contra o Barbalha neste domingo, 28, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense.

Diante da Raposa do Cariri, o argentino de 48 anos alcançou a 101ª vitória como treinador do Leão do Pici. No comando da equipe desde maio de 2021, Vojvoda conduziu o Fortaleza, ao todo, em 201 partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vojvoda ainda registra, no período, 44 empates e 56 derrotas, tendo um aproveitamento de 57,5%.