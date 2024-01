Vojvoda diz que disputa pela titularidade segue aberta: "Eu não me arrisco a dizer quem é titular"

“No início da temporada eu não me arrisco a dizer quem é titular e quem é suplente, porque todos estão nas mesmas condições. Eu sei o que corresponde cada jogador em determinados jogos, pelo conhecimento que tenho deles. Mas aqui vai começar uma concorrência interna muito leal, como sempre acontece. E será minha tarefa, junto com a comissão técnica, observar e analisar bem para escolher o que considero melhor em cada jogo”, declarou Vojvoda.

Após golear o Barbalha por 5 a 0 na Arena Romeirão , pela segunda rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza volta o foco para a partida contra o Iguatu, que ocorre já nesta quarta-feira, 31, na Arena Castelão. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a preparação do elenco para o confronto e disse não ter definido ainda o time titular para a temporada de 2024.

A equipe tricolor desembarcou na capital cearense na madrugada desta segunda-feira, 29, e se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos às 17 horas para iniciar os treinos de preparação para o confronto diante do Iguatu. Acerca do jogo, Vojvoda disse estar ciente do nível de dificuldade da partida.

“Iguatu é um time que sabemos que vai ser difícil, que já no último Cearense havia mostrado que compete bem. Então vamos nos preparar segunda e terça para essa partida porque teremos que responder frente aos nossos torcedores também”, disse o treinador

Acerca da recepção da torcida caririense, o treinador argentino não deixou de se mostrar contente com o carinho recebido.

“É muito legal essa recepção. Agradeço muito aos torcedores da região do Cariri. Sentimos muito todo o apoio da torcida. É a segunda vez que venho à cidade e a recepção no aeroporto e no hotel foi maior que a do ano passado e isso nos deixa muito felizes. É bom ver que o Fortaleza continua crescendo e representando o povo cearense”, afirmou Vojvoda.