Artilheiro em 2023, Lucero marca seu primeiro gol na temporada e chega a 25 pelo Fortaleza

O Fortaleza goleou o Barbalha por 5 a 0 neste domingo, 28, e chegou a segunda vitória do Campeonato Cearense de 2024. Na ocasião, além de Yago Pikachu, que anotou três tentos, e Moisés que marcou seu primeiro gol após retornar ao Fortaleza, Juan Martín Lucero balançou as redes pela primeira vez em 2024 e chegou a 25 gols com a camisa do Leão do Pici.

O camisa 9 do escrete vermelho-azul-e-branco entrou na segunda etapa, quando o Tricolor já vencia por 3 a 0, e teve boa participação. Além do tento marcado, o argentino ainda contribuiu com uma assistência para o quinto gol, marcado por Moisés. No caso, retribuiu, posto que o camisa 21 foi quem assistiu Lucero na quarta vez que o Fortaleza balançou as redes.

Ao todo, o atacante de 32 anos já soma 25 gols e oito assistências pelo Leão em 65 jogos. Em 2023, o artilheiro marcou em todas as competições disputadas pelo Fortaleza, foram elas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana – incluindo na final –, além de também ter deixado sua marca na fase pré-Libertadores.