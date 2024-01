Em jogo de ataque contra defesa, Fortaleza vence Horizonte na estreia do estadual

Com o resultado, o Leão do Pici assume a liderança provisória do Grupo A do Cearense com três pontos

O Fortaleza venceu o Horizonte por 2 a 0 neste sábado, 20, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Cearense. Leo Ceará, zagueiro horizontino, marcou contra aos 16 minutos do 2° tempo, enquanto Kervin Andrade, nos acréscimos, ampliou.

Com o resultado, o Leão do Pici assume a liderança provisória do Grupo A do Cearense com três pontos. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Barbalha, na Arena Romeirão, em Juazeiro. O duelo será disputado no domingo, 28, às 17h30min (de Brasília).

Fortaleza 2 x 0 Horizonte: o jogo

Escalado com o time-base que finalizou a temporada em 2023, com exceção de Bruno Pacheco, o Fortaleza iniciou a temporada diante do Horizonte controlando as ações no meio-campo e encurtando o espaço do Galo do Tabuleiro, neutralizando, assim, as opções de passe dos visitantes. O Leão do Pici, porém, esbarrou na marcação imposta pelo clube da Região Metropolitana e, durante os 15 minutos iniciais, não conseguiu construir chances claras.