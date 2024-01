Lucas Piovi, da LDU, confirma interesse do Fortaleza: "É verdade, estou esperando"

A confirmação foi feita para a FB Rádio, do Equador. O volante argentino é um dos alvos do Tricolor para o lugar de Caio Alexandre, vendido ao Bahia

Capitão da LDU-EQU, o argentino Lucas Piovi confirmou, em conversa com a FB Rádio, do Equador, o interesse do Fortaleza na sua contratação. De acordo com a emissora, o volante disse que houve contato do Leão. “É verdade, estou esperando”, comentou o jogador fora dos microfones.

No início da semana, o jornalista argentino César Luis Merlo noticiou que o Fortaleza consultou a LDU para entender se o clube equatoriano tem interesse em negociar o atleta e quais seriam as condições para que as tratativas avançassem. O Leão aguarda um retorno do time equatoriano.