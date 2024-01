Tomás Cardona é o 13° estrangeiro do Fortaleza na "Era Vojvoda"; veja lista

Contratado para reforçar o sistema defensivo do Fortaleza para 2024, o zagueiro argentino Tomás Cardona será o 13° estrangeiro no time profissional do Tricolor do Pici na “Era Vojvoda”. O movimento iniciou em julho de 2021 com a chegada do atacante chileno Ángelo Henríquez, dois meses após a contratação de Juan Pablo para comandar o Leão.

Além de Henríquez, em 2021, o clube cearenses ainda contratou o argentino Valentín Depietri. Entre 2022 e 2023, o Fortaleza teve a chegada de 10 atletas estrangeiros, sendo seis argentinos e um colombiano, equatoriano, venezuelano e português.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre as investidas do Fortaleza no mercado sul-americano, o técnico Juan Pablo Vojvoda explicou que o clube está sempre monitorando o futebol interno e externo e que há busca por atletas de todas as ligas, independente da nacionalidade.