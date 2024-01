Luquinhas quer ser campeão com o Fortaleza para usufruir de Castelão lotado: "Festa muito linda"

Meia foi apresentado no Pici na tarde desta quinta-feira, 18, ao lado do CEO Marcelo Paz e do executivo de futebol, Bruno Costa

Um bom contrato, estabilidade, ambiente: são muitos os pontos que chamam um jogador a assinar com um clube. De acordo com o meia Luquinha, apresentado no Fortaleza nesta quinta-feira, 18, parte do que o convenceu a ir para o Pici após dois anos no NY Red Bulls, da MLS, foi a festa da torcida tricolor na Arena Castelão.

"Vi uns vídeos ano passado e sendo campeão a festa é muito linda com o Castelão cheio", ressaltou o jogador ao ser questionado sobre o que esperava com a camisa do Fortaleza. Na oportunidade, ele também frisou que, exatamente para ver uma grande festa do torcedor, quer ser campeão com o clube no Gigante da Boa Vista.

"Meu primeiro objetivo e meu maior sonho é ser campeão aqui no Fortaleza", disse o meia. Com a camisa do Fortaleza, ele terá a oportunidade no primeiro semestre do ano de buscar a conquista do hexacampeonato Cearense, além da Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O Leão disputa ainda na temporada a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana.