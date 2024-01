Vojvoda comenta vice na Sula e diz: "Em algum momento o Fortaleza vai dar esse título ao torcedor"

O técnico Juan Pablo Vojvoda voltou a falar sobre o vice-campeonato do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2023 nesta quarta-feira, 17. Em entrevista coletiva, o técnico destacou os objetivos do clube para 2024 e relembrou a campanha tricolor no torneio continental da temporada passada.



"Sabemos da importância do estadual e da Copa do Nordeste. Daremos prioridade máxima, assim como em todas as competições. É verdade que ficou algo da Sul-Americana. Ficamos em primeiro no nosso grupo, passamos por Libertad, América e Corinthians. Chegamos na final e perdemos por um pênalti, são coisas que acontecem no futebol. Depois conseguimos um bom lugar final no Brasileirão mesmo passando por momentos difíceis, mas o grupo foi resiliente", disse.