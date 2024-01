Vojvoda foca no projeto do Fortaleza para 2024 e não descarta renovação: "Pode acontecer"

Em sua quarta temporada no Pici, Vojvoda foi responsável por grandes feitos em campo, além de ter grande identificação com torcida, funcionários e grupo de jogadores

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 17, no Pici. Na ocasião, o argentino, que está no Leão desde 2021, foi questionado se havia possibilidade de prolongar seu contrato com o clube - o atual vínculo vai até o fim de 2024. Em sua resposta, o treinador salientou estar focado no projeto para o novo ano e não descartou uma renovação.

"Assinamos por 2 anos por isso, por um projeto. Asseguramos, por parte do Fortaleza e do Vojvoda, que esse projeto vai continuar até o fim de 2024, mas podem acontecer outras conversas. A urgência agora é montar o elenco, mas pode acontecer também (a renovação)", comentou.