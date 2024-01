Moisés abre o jogo sobre retorno ao Fortaleza e passagem ruim pelo México: "Acabei jogando de meia"

"Estou muito feliz. Conversava com eles (dirigentes e comissão técnica do Fortaleza). Disse que um dia iríamos jogar juntos (outra vez). Não esperava que seria tão rápido. Esses seis meses (no México) pareceram um ano. As negociações muito difíceis. Estava muito nervoso. É normal para um atleta. Mas agradeço a eles por todo o esforço. Eles falaram para eu acreditar", comentou o atacante.

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 15, no Pici, o atacante Moisés , 27, abriu o jogo sobre o retorno ao Fortaleza e a passagem ruim pelo futebol mexicano. Sorridente durante a coletiva de imprensa, o jogador agradeceu os esforços da diretoria Tricolor para recomprá-lo do Cruz Azul-MEX, detalhou o período no exterior e falou sobre a disputa no ataque em 2024.

"Lá no México era tudo novo para mim. Questão de jogos, era uma vez por semana. Isso acabou me atrapalhando um pouco. Aqui no Brasil se treina muito pouco e joga muito. No México é muito diferente, tem uma semana de treino para depois jogar (no México). Um pouco da alimentação, dos horários diferentes. Acabei chegando lá, a tática, função com o treinador era diferente", disse Moisés.

"Acabei jogando de meia. Uma das coisas que dificilmente joguei. Quando saí daqui jogava como extremo, ponta. Pra mim, foi muito difícil, não consegui desenvolver todo o meu futebol. Quando tive a oportunidade de voltar, não pensei duas vezes", completou ele.

Em outro momento da coletiva, o atacante ressaltou que chegou a disputar 17 a 19 partidas fora da sua posição, atuando como meia centralizado.

Moisés manteve conversas com Marcelo Paz e Juan Pablo Vojvoda

O jogador revelou que desde que deixou o Tricolor manteve contato frequente com o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o treinador Juan Pablo Vojvoda e outros dirigentes do clube, como o presidente do clube, Alex Santiago, o executivo de futebol, Bruno Costa, e o assessor executivo de futebol, Marcelo Boeck.

"Desde que cheguei lá conversava com todos: Marcelo Paz, Vojvoda, Alex Santiago, Boeck. Depois chegou o Bruno e já comecei a conversar. Queria muito estar aqui. Graças a Deus foram felizes, conseguiram. Não preciso mostrar nada para ninguém, mas preciso melhorar em algumas coisas e ajudar ainda mais esse grupo", contou Moisés.