Fortaleza vence Vocem-SP e finaliza primeira fase da Copinha na liderança do Grupo 11

Leão do Pici bateu o Vocem por 2 a 0 e confirmou a classificação na liderança do Grupo 11 da Copinha. Na próxima fase, o Tricolor encara o Internacional, segundo colocado da Chave 12

Classificado para a próxima fase da Copinha desde a segunda rodada, quando venceu o CRB, o Fortaleza confirmou a liderança do Grupo 11 nesta terça-feira, 9, ao superar o Vocem-SP por 2 a 0 no estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis, São Paulo. Os gols foram marcados por Kervin e Amorim, na segunda etapa da competição.



No primeiro tempo, as equipes fizeram uma partida disputada. Com um jogo propositivo, o Leão era dono das principais ações da partida, mas o time paulista conseguia se defender bem. Na segunda etapa, o Tricolor do Pici soube aproveitar melhor as oportunidades que criou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 15 minutos, após um longo e belo lançamento de Amorim, Kervin recebeu na grande área para abrir o placar. Sete minutos depois, o camisa 10 aproveitou a oportunidade que teve na entrada da grande área para fechar os números da vitória do Leão.