Em negociação com o Fortaleza, Felipe Jonatan viaja para se reapresentar ao Santos

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan antes do jogo Grêmio x Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Agora, com interesse do Fortaleza, Felipe deve voltar a atuar no futebol cearense. No elenco, para a posição, a equipe de Vojvoda já conta com Bruno Pacheco e Gonzalo Escobar. Mas, Pacheco recebeu uma sondagem do São Paulo, fator que contribuiu para a busca do Tricolor de Aço por um outro profissional da função. Felipe Jonatan sofreu uma grave lesão na última temporada, ainda em abril, e só entrou em campo por nove oportunidade. Ao todo, com a camisa do Peixe, foram 197 jogos, seis gols marcados e 14 assistências.