Instituto de Córdoba oficializa a contratação de Silvio Romero, ex-Fortaleza

Ao todo, Romero entrou em campo por 99 vezes com a camisa leonina, marcou 23 gols e contribuiu com seis assistências. Ademais, conquistou em duas oportunidades o Campeonato Cearense, venceu uma Copa do Nordeste e participou da campanha que levou o time à Libertadores em 2023 e, também, à final da Sul-Americana do mesmo ano.

O argentino chegou ao Leão no início de 2022 cercado de expectativas, afinal, vinha com o posto de ídolo do Independiente/ARG, após cinco temporadas no clube. Outro fator também, foi o fato do Tricolor do Pici ter vencido a concorrência do rival, Ceará, que mirava a chegada de Chino.

Porém, o atleta acabou não correspondendo. Juntando-se a isso, durante o período, Thiago Galhardo e Juan Martín Lucero chegaram à equipe de Vojvoda, deixando-o como terceira opção, em alguns momentos.