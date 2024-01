Fortaleza deseja criar escola dentro do clube para atletas das categorias de base

O Leão do Pici tem mantido conversas para criar uma escola dentro do próprio clube até 2025

Durante participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o Gerente das Categorias de Base do Fortaleza, Erisson Matias, revelou que o clube tem conversas para criar uma escola dentro do centro de treinamento até 2025. O diretor afirma que esta é uma ideia e que os planos ainda podem mudar.

“A ideia, o mundo ideal, é que nós tenhamos uma escola até 2025 dentro do clube, mas isso tô falando no mundo ideal. Pode acontecer uma mudança nos planos. Mas existe sim esse tipo de conversa para haja uma escola dentro do clube, assim como o Vasco da Gama já tem.”