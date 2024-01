Fortaleza tem meta de ter três atletas da base no profissional até 2025

A meta foi revelada por Erisson Matias, gerente das categorias de base do Leão, durante participação no programa Esportes do POVO, na Rádio O POVO CBN

O Fortaleza projeta utilizar, pelo menos, três atletas das categorias de base na equipe profissional até 2025. A meta foi revelada por Erisson Matias, gerente das divisões inferiores do Leão do Pici, durante participação no programa Esportes do POVO, na Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 26.

“A nossa ideia, no nosso projeto, é que até 2025 nós tenhamos três atletas vindos da base jogando no profissional do Fortaleza com notoriedade. Essa é a ideia. Esse é o projeto inicial. A gente sabia que ia ser bombardeado durante um período, mas faz parte. Não tem como mudar."