Sport anuncia Romarinho e atleta deixa o Fortaleza após seis temporadas

O jogador chegou ao Pici em 2018 e sai do clube tricolor com oito títulos conquistados, sendo um dos mais vencedores da história leonina

O Sport oficializou a contratação em definitivo do atacante Romarinho, que estava no Fortaleza. Aos 29 anos, o atleta potiguar deixa o Pici depois de seis temporadas. Ao todo, foram 252 jogos com a camisa tricolor, 22 gols marcados, 18 assistências e oito títulos conquistados.

Nesta última temporada, o jogador esteve poucas vezes em campo. Foram apenas 33 aparições, com dois tentos e duas contribuições a gol. Romarinho já esteve no radar do rubro-negro pernambucano na janela do meio do ano, mas as conversas não evoluíram, naquele momento. A negociação, agora, já estava bem encaminhada, restando apenas ajustes finais entre os times.