Negociação com Sport não evolui e Romarinho deve permanecer no Fortaleza

O atacante Romarinho não deve sair do Fortaleza nesta temporada. O Sport havia demonstrado interesse na sua contratação, no entanto, as negociações entre o clube pernambucano e o Tricolor do Pici não caminharam, apurou o Esportes O POVO. As especulações de uma transferência aumentaram após o atleta não ser relacionado para o partida contra o Libertad-PAR, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 1, ás 19 horas.

A chance de deixar o futebol cearense cresceu por conta da baixa minutagem do jogador nesta temporada. Em 2023, foram apenas 30 jogos, com dois gols e duas assistências, além do título de campeão cearense - fez parte de todos os cinco títulos do pentacampeonato inédito.

Apesar de estar atuando menos do que em outros anos, o camisa 11 possui carinho pelo Leão e quer recuperar seu espaço com Juan Pablo Vojvoda. O vínculo com o escrete vermelho-azul-e-branco se encerra no final de 2024, que foi um fator importante para impedir sua ida à Ilha do Retiro, já que o Rubro-Negro queria o empréstimo de um ano.

Situação de Guilherme

Criticado pela torcida do Fortaleza, o atacante Guilherme foi outro que teve seu nome ligado ao Sport - onde possui uma identificação muito grande. Porém, por nenhum momento, houveram conversas entre as duas agremiações.

O staff de Guilherme e o próprio atleta não desejam, no momento, sua saída para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com informações de Mateus Moura