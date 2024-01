Romarinho aceita proposta do Sport e clubes ajustam detalhes antes de selar negócio

Durante as tratativas, o ponta de 29 anos e o seu staff pediram um contrato de, no mínimo, três temporadas ao Rubro-Negro. Agora, a negociação ocorre apenas entre os dois times para acertar os detalhes da liberação do atleta. O desfecho positivo está próximo de acontecer.

O atacante Romarinho está de malas prontas para deixar o Fortaleza após seis temporadas. Seu provável destino é o Sport-PE. O atleta, inclusive, já aceitou a proposta do time pernambucano e agora aguarda os dois clubes acertarem os últimos detalhes para selar o negócio. A informação das conversas foi divulgada inicialmente por Fred Figueiroa, do NE45, e o acerto foi confirmado pelo Esportes O POVO .

Romarinho chegou ao Leão do Pici no segundo semestre de 2018 e fez parte da reta final da campanha que culminou no título da Série B. O atleta caiu nas graças da torcida em 2019 ao ser fundamental na conquista da Copa do Nordeste e permanência da equipe na Série A. Desde então, ele se firmou como peça-chave do elenco.

Na atual temporada, ele perdeu espaço no elenco com a chegada de novos atletas para as pontas do ataque e disputou 33 jogos, com dois gols e duas assistências. Ao todo, são 252 partidas com a camisa tricolor, 22 bolas na rede e 18 assistências, e oito títulos conquistados (Série B, Cearense - 5x e Copa do Nordeste - 2x).

Com informações de Rangel Diniz