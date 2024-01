Copinha: após boa campanha em 2023, Fortaleza busca repetir feito na competição

A estreia da equipe no torneio ocorre no dia 3 de janeiro, diante do Castanhal-PA. Além dos paraenses, o Leãozinho encara ainda CRBL-AL e Vocem-SP

Depois de realizar boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, o Fortaleza segue preparação visando ter novamente um desempenho positivo na competição. A partir do 3 de janeiro, a bola rola para o Leão do Pici, diante do Castanhal-PA. Com sede em Assis, interior paulista, o time está no Grupo 11.

Além do Castanhal, na estreia, o Tricolor do Pici ainda enfrentará CRB-AL e Vocem-SP. Na Copinha 2023, o time – à época comandado por Leandro Zago – chegou até as quartas de final, a melhor campanha do clube, igualando 2008. Agora, o objetivo é ir além. Quem garante é o Gerente das Categorias de base, Erisson Matias, em entrevista ao Esportes do Povo, na Rádio O POVO CBN, na última terça-feira, 26.

“Continuar sendo o melhor do Norte-Nordeste nas competições de nível nacional. Alcançar e tentar bater a meta na Copa São Paulo. A gente sabe que é uma competição de tiro curto, então muita coisa pode acontecer. A ideia é chegar até às quartas e tentar passar isso”, afirmou o dirigente.