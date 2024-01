Geraldo Luciano diz que já pensava em sair do Fortaleza: "Hora de voltar a ser torcedor"

"Nestes últimos anos participei formalmente da gestão ao lado de Paz e Alex, duas pessoas que temos sempre que apoiar pelo idealismo e amor dedicado ao nosso clube. Desde o começo do ano já vinha conversando com o Marcelo que pretendia me afastar, mas o processo de criação da SAF fez com que eu postergasse essa decisão", escreveu.

Após renunciar ao cargo de presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza , Geraldo Luciano se pronunciou de maneira oficial sobre a decisão nesta sexta-feira, 29. Através de nota, o profissional revelou que a saída já era pensada desde o começo do ano.

"Agora chegou a hora de voltar a ser somente torcedor. Tenho a consciência tranquila que fiz muito por nosso clube, que fiz o que pude, e agora façam melhor os que puderem. Meu muito obrigado a todos e que continuemos crescendo para alegrar centenas de milhares de pessoas que amam o Fortaleza Esporte Clube."

Geraldo Luciano foi peça crucial para criação da SAF

O profissional teve participação importante no processo de explicação do modelo de gestão da SAF aos conselheiros e torcedores do Fortaleza e também foi figura ativa ao lado de Marcelo Paz, inclusive nas conversas com possíveis investidores. Ao todo, 1.256 adeptos leoninos estiveram presentes na sede do Tricolor do Pici em setembro para participar da Assembleia Geral que culminou na aprovação da SAF do Leão, com 95,14% de votos favoráveis.



Confira a nota de Geraldo Luciano na íntegra:

"Aos amigos tricolores

O Fortaleza Esporte Clube sempre fez parte da minha vida. Desde os anos 90 que colaboro direta ou indiretamente com nosso amado tricolor .

Participei ativamente deste período da história recente desde o momento em que o amigo Luiz Eduardo Girão aceitou o desafio de assumir os destinos do clube e conseguiu tirar o Fortaleza da série C. Veio com Marcelo Paz, a grata revelação como gestor competente e com resultados extraordinários. Também participei ativamente de outro bom momento do clube no início do século, onde ao lado de Raimundo Delfino e Ribamar Bezerra formávamos o conselho gestor. Mas os amigos também tem que estar presente nas horas difíceis e nos 8 anos de série C nunca deixei de dar o meu apoio. Os diretores da época são testemunhas disso