Fortaleza deve investir R$ 1,2 milhão no futebol feminino na temporada 2024

Valor de investimento no elenco aumenta para o próximo ano e números ainda podem crescer com a efetivação da SAF no Tricolor do Pici

O Fortaleza terá em 2024 p maior orçamento da história do clube, com a projeção de R$ 258 milhões. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Tricolor do Pici deve investir aproximadamente R$ 1,2 milhão no futebol feminino.

Os valores serão aplicados principalmente na folha de pagamento de elenco e comissão técnica. Cerca de R$ 780 mil serão destinados ao pagamento do elenco, com aumento de R$ 330 mil em relação ao ano passado, enquanto os valores com folha do administrativo permanecem em R$ 420 mil, como na temporada anterior.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esses valores podem ainda crescer com a efetivação da SAF no Tricolor do Pici. A ideia da instauração da Sociedade Anônima no clube é justamente atrair investidores para o futebol profissional masculino, categorias de base e futebol feminino num geral.