Geraldo Luciano renuncia à presidência do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza

A saída de Geraldo Luciano acontece antes mesmo da efetivação da SAF no clube, já que o Tricolor aguarda questões burocráticas para implementar o modelo. Em entrevista ao Esportes O POVO , Marcelo Paz, CEO da SAF, disse que o processo está “perto de concluir”, com a operação devendo ser iniciada em janeiro.

Geraldo Luciano renunciou à presidência do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza . A informação é do jornalista Sergio Ponte, da Rádio O POVO CBN . O dirigente havia, junto de Marcelo Paz, deixado a diretoria executiva do Leão no início de dezembro para assumir posição na Sociedade Anônima do clube.

Antes 1º vice-presidente da diretoria executiva, Geraldo havia sido indicado para o cargo no Conselho da SAF em setembro, ao lado de Rolim Machado (vice-presidente), Fabiano Barreira, Francisco de Queiroz Maia Júnior e Wendell Regadas, eleitos em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Tricolor.

Geraldo Luciano teve participação importante no processo de explicação do modelo de gestão da SAF aos conselheiros e torcedores do Fortaleza e também foi figura ativa ao lado de Marcelo Paz, inclusive nas conversas com possíveis investidores. Ao todo, 1.256 adeptos leoninos estiveram presentes na sede do Tricolor do Pici em setembro para participar da Assembleia Geral que culminou na aprovação da SAF do Leão, com 95,14% de votos favoráveis.

O Esportes O POVO entrou em contato com a assessoria do Fortaleza, mas não obteve retorno até o momento. Caso o clube se posicione sobre o tema, a matéria será atualizada