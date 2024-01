Guilherme se despede do Fortaleza e reitera admiração ao clube: "Nunca vou cansar de elogiar"

"Hora de me despedir do clube que foi a minha casa este ano. Eu cheguei ao @fortalezaec com muita expectativa, cheio de sonhos, mas a realidade que encontrei foi muito além do que pude imaginar... Que clube sério, que lugar bom de se trabalhar, funcionários carinhosos, prestativos, elenco e comissão técnica profissionais e solidários. Fora a diretoria e presidência, que eu nunca vou cansar de elogiar. O Fortaleza está onde está por uma razão: o trabalho sério destas pessoas. E merece cada um destes recordes, cada uma dessas conquistas", escreveu.

O atacante Guilherme se despediu oficialmente do Fortaleza na tarde desta sexta-feira, 29, através de uma postagem nas redes sociais. Na publicação, o agora ex-camisa 29 do Leão afirmou que "nunca vai cansar de elogiar" a seriedade e ambiente do clube do Pici.

Ainda no post, o ponta agradeceu aos torcedores e afirmou que 2023 foi "um dos melhores anos" da sua carreira. Pelo Tricolor, ele disputou 52 jogos e anotou 10 gols, além de seis assistências.

"Hoje eu saio com o coração cheio de bênçãos e gratidão por tudo que vivi aqui e pelas pessoas que estiveram em minha caminhada. Obrigado a cada um que fez de 2023 um dos melhores anos da minha carreira. Foi lindo! E eu vou levar pra sempre no meu coração. Obrigado, Laion. Obrigado, amados", finalizou Guilherme.

De saída para o Santos

A diretoria do Santos acertou, nesta quinta-feira, 28, a contratação de Guilherme em negociação com o Grêmio, dono dos direitos do jogador. A informação do acordo foi divulgada inicialmente pela jornalista Gabriela Arantes, do UOL e confirmada pelo Esportes O POVO.

Com o acerto, o Peixe efetuou a compra de 60% dos direitos do atleta por R$ 4,8 milhões. O vínculo será válido por três temporadas e o Grêmio manterá 20% dos direitos. Guilherme ainda ficará com os 20% restantes.

O Corinthians também disputava a contratação do atleta, mas o Santos contou com o desejo do atleta. O reforço foi um pedido do técnico Fábio Carille, que acredita que o atleta irá agregar ao sistema ofensivo do Peixe durante a temporada de 2024.