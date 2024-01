Paz revela "surpresa" com saída de Geraldo Luciano da SAF do Fortaleza: "Não esperávamos"

CEO da SAF ainda reiterou que respeita a decisão e afirmou que o Leão do Pici "segue seu ritmo da mesma maneira". Geraldo foi peça crucial para a criação da SAF do clube

Ainda durante o pronunciamento, Paz reiterou que respeita a decisão do profissional e afirmou que o Leão do Pici "segue seu ritmo da mesma maneira".

"Foi uma surpresa, não esperávamos. É bem verdade que, em outros momentos, o Geraldo já havia sinalizado a possibilidade de deixar esse trabalho no Fortaleza por questões pessoais, e foi isso que ele alegou agora. Quarta-feira ele estava na reunião do Conselho que aprovou o orçamento. Nos falávamos diariamente e, por isso, a surpresa do pedido", disse.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz se pronunciou nesta sexta-feira, 29, após Geraldo Luciano renunciar à presidência do Conselho de Administração da SAF - noticiada em primeira mão pelo Esportes O POVO . Em vídeo, o dirigente revelou "surpresa" com o pedido.

"O Geraldo é um cara sensacional, aprendi a admirar. Era quase que como um pai, até pela diferença de idade. Estou respeitando esse pedido dele e vamos aguardar se há alguma reconsideração. O Fortaleza segue seu ritmo da mesma maneira. Geraldo é uma pessoa ímpar e querido por todos. Qualquer caminho que ele decidir a gente vai respeitar", completou.

Geraldo havia, junto de Marcelo Paz, deixado a diretoria executiva do Leão no início de dezembro para assumir posição na Sociedade Anônima do clube. A saída do profissional acontece antes mesmo da efetivação da SAF no clube, já que o Tricolor aguarda questões burocráticas para implementar o modelo.

Geraldo Luciano foi peça crucial para criação da SAF

O empresário teve participação importante no processo de explicação do modelo de gestão da SAF aos conselheiros e torcedores do Fortaleza e também foi figura ativa ao lado de Marcelo Paz, inclusive nas conversas com possíveis investidores. Ao todo, 1.256 adeptos leoninos estiveram presentes na sede do Tricolor do Pici em setembro para participar da Assembleia Geral que culminou na aprovação da SAF do Leão, com 95,14% de votos favoráveis.