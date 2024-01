"Não é bom para o futebol brasileiro", diz Marcelo Paz sobre momento político na CBF

Entidade máxima do futebol brasileiro passa por situação jurídica complicada após a destituição de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , na manhã desta quarta-feira, 20 . Na oportunidade, o dirigente comentou sobre o atual momento político da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e lamentou a situação.

A fala de Marcelo Paz ocorre após Ednaldo Rodrigues ser destituído do cargo de presidente da entidade, no dia 7 de dezembro. Desde então, José Perdiz vem exercendo a função de presidente interventor. O mandatário, inclusive, realizou uma reunião semana passada na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na ocasião, dirigentes de clubes brasileiros, como Marcelo Paz (Fortaleza) e João Paulo Silva (Ceará) estiveram presentes.



"Estivemos na CBF já no atual contexto, com o presidente interventor, José Perdiz. Ele nos disse que a CBF continua funcionando normal, parte de competições vai acontecer normalmente. No financeiro, pagamentos da Série A vão ser feitos no prazo correto", completou Paz.