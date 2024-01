Em negociação com o Fortaleza, Alexander Barboza elogia torcida tricolor: "Ambiente hostil"

Um dos jogadores que mais ganham força no mercado da bola do Fortaleza, é o zagueiro argentino Alexander Barboza, de 28 anos, que atuou na última temporada pelo Libertad-PAR. Antes do nome do defensor ser associado ao Tricolor, Barboza, há um mês, falou sobre a torcida do Leão em entrevista ao canal Sportivísimo PY do Paraguai.

“É um ambiente muito hostil. Joguei contra o Fortaleza em sua primeira partida internacional, frente ao Independiente, em 2020. O estádio estava lotado. E joguei agora, pelo Libertad, novamente a mesma coisa: muita gente. mosaico”, pontuou.

No primeiro momento, Barboza se referia ao duelo entre Fortaleza e Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana de 2020, À época, o argentino jogava no Rojo. O Tricolor de Aço acabou sendo eliminado em duelo de ida e volta, sendo derrotado em Avellaneda por 1 a 0 e vencendo no Castelão por 2 a 1.