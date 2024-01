Fortaleza acerta venda do zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO

O defensor de 24 anos, que tinha contrato com o Leão até o fim de 2025, acertou com o clube goiano por três temporadas. Na negociação, o Dragão comprou uma parte do percentual dos direitos econômicos do jogador

Os moldes da negociação, e isso inclui o percentual adquirido pelo Atlético-GO e o valor que será pago, ainda não foram divulgados pelos clubes. Com a camisa do time goiano, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024, Alix atuou por 18 jogos na Segundona e anotou dois gols, sendo peça importante na campanha que culminou no acesso.

O Fortaleza acertou a venda de parte dos direitos econômicos do zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO. O jogador de 24 anos, com passagem nas categorias de base do Tricolor do Pici, firmou contrato por três anos com o Dragão, onde atuou nesta temporada pela Série B. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Felipe André, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, e confirmada pelo Esportes O POVO .

Sem espaço na equipe principal do Fortaleza ao longo da temporada de 2023, Alix foi emprestado em julho ao Atlético-GO, onde teria contrato vigente até 30 de junho de 2024. Diante das boas atuações na Série B, a diretoria do Dragão — que tem ótima relação com a diretoria do Fortaleza — optou por contratar o zagueiro em definitivo. O vínculo do defensor com o Leão do Pici iria até o final de 2025.

Além de Alix, outro jogador emprestado pelo Fortaleza também brilhou no Atlético-GO em 2023

O atacante Gustavo Coutinho, que também conta com formação nas categorias de base do Fortaleza, foi outro jogador oriundo do Pici que se destacou no Atlético-GO em 2023. O centroavante de 24 anos marcou 14 gols na Série B e consagrou-se como o artilheiro da competição, superando nomes como Ytalo, do Sampaio Corrêa, e Vagner Love, do Sport.

Em entrevista ao Esportes O POVO, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, elogiou o camisa 9, revelou que o clube recebeu propostas do exterior pelo jogador e frisou que a permanência do atleta no elenco tricolor para 2024 está sendo avaliada.

"Coutinho fez uma ótima Série B. O Fortaleza sempre acreditou no jogador e eu posso dizer particularmente por sempre ter renovado o contrato dele mesmos sem ele jogar no Fortaleza, pois eu via o talento jovem, goleador. Fez mais um grande ano. Tem propostas inclusive do exterior e a gente vai avaliar. Caso não tenha uma boa proposta, existe a possibilidade dele ser integrado. O assunto Coutinho especificamente não foi tratado com Vojvoda", ressaltou Paz.