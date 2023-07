Fortaleza comunica empréstimo do zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO

O defensor de 23 anos firmou contrato com o clube goiano até 30 de junho de 2024 e chega para disputar a Série B do Brasileiro

Mais um jogador do Fortaleza rumou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Após o empréstimo de Igor Torres à Ponte Preta, o Leão do Pici comunicou na manhã desta sexta-feira, 14, a ida do zagueiro Alix Vinícius, de 23 anos, ao Atlético-GO, nos mesmos moldes.

Na negociação, o defensor firmou vínculo de um ano com o Dragão, ou seja, até 30 de junho de 2024. O contrato do jovem atleta com o Tricolor acaba apenas em dezembro de 2025.

Leia Mais Libertad arranca virada contra o Tigre pelos playoffs da Sul-Americana

Pedro Augusto exalta estrutura do Fortaleza e destaca festa da torcida no Castelão

Reforço do Fortaleza, Tobias Figueiredo chega à capital cearense nesta sexta-feira, 14

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alix Vinícius iniciou a temporada atual no Volta Redonda, do Rio Janeiro, onde se destacou durante a disputa do Campeonato Carioca. Dessa forma, o atleta retornou ao Fortaleza, mas acabou não recebendo oportunidades e foi novamente emprestado.

Nos últimos dias, o clube cearense também anunciou a saída por empréstimo do zagueiro Ceballos, mas para o futebol colombiano. Dessa forma, Vojvoda conta com cinco opções para a defesa: Emanuel Brítez, Titi, Marcelo Benevenuto, Bernardo Schappo e Tobias Figueiredo, recém-contratado.