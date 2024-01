Fortaleza negocia contratação do zagueiro Alexander Barboza, do Libertad

Zagueiro canhoto disputou 44 partidas com a camisa do clube paraguaio e marcou seis gols em 2023. Aos 28 anos, Barboza se destaca pelo bom jogo aéreo e por sua liderança

Livre do transfer ban, o Fortaleza já iniciou seus movimentos no mercado da bola. Visando a temporada de 2024, a diretoria tricolor negocia a contratação do zagueiro Alexander Barboza, que está em fim de contrato com o Libertad, do Paraguai. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Futebol Cearense e confirmada pelo Esportes O POVO.

Aos 28 anos, o defensor despertou o interesse do Leão do Pici e pode chegar sem custos ao time leonino. No entanto, de acordo com o jornalista paraguaio Juan José Pérez, da Rádio 780, o Tricolor terá concorrência no negócio. Isso porque o staff do atleta também foi procurado por um clube da Rússia. O vínculo dele com o Libertad se encerra no fim deste mês.