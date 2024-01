Paz ressalta experiência internacional de novo executivo de futebol do Fortaleza

Gestor do Leão salientou admiração pelo profissional, que também deve atuar na internacionalização do clube

Recém-chegado ao Fortaleza, o executivo de futebol Bruno Costa recebeu elogios do CEO da SAF do clube, Marcelo Paz. O gestor falou sobre a chegada do profissional durante a 51ª edição da Noite das Personalidades Esportivas, e salientou que a bagagem internacional de Costa deve ser benéfica ao Tricolor do Pici.

"Conheço o Bruno Costa há muito tempo, coisa de 14, 15 anos. (...) Encontrei ele esse ano em Curitiba. A gente tinha a ideia de ele vir trabalhar na área internacional do clube, de internacionalização. Logo depois veio a saída do Papellin e abriu-se a possibilidade dele ser o Executivo de Futebol e não perdi tempo. Especifiquei que não era mais (para trabalhar) na internacionalização, mas como Executivo de Futebol, embora a gente possa trabalhar na internacionalização. Ele aceitou o desafio, tá vindo dos Estados Unidos com a família e tá muito motivado", ressaltou Paz.

Nos próximos dias, Bruno Costa deve chegar ao Pici, mas segundo Marcelo Paz, o executivo já tem sido atualizado sobre o dia a dia no clube e montagem do elenco.