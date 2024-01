Marcelo Paz revela conversa com Vojvoda e confirma permanência do técnico no Fortaleza

CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz falou sobre o assunto em entrevista ao Uol nesta segunda-feira, 11. O gestor também comentou as especulações do argentino no Santos

Juan Pablo Vojvoda deve permanecer por mais um ano no comando técnico do Fortaleza. Em entrevista ao canal Uol Esportes, o ex-presidente e atual CEO da SAF do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, revelou nesta segunda-feira, 11, que o treinador argentino confirmou permanência no Leão por mais um ano após a vitória diante do Santos, pela última rodada do Brasileirão.

O gestor apontou que já vinha conversando com o treinador desde a véspera do triunfo contra o Goiás. A partida marcou o último jogo do Fortaleza como mandante na temporada 2023.

"Conversei com o Vojvoda no domingo do jogo contra o Goiás, de manhã. Conversei com o Vojvoda em Santos, antes do jogo. E depois do jogo, naquela euforia, chamei ele e disse: "posso viajar tranquilo?" E ele me disse "sim. Tenho contrato com o Fortaleza e quero crescer aqui dentro. Temos mais um ano juntos". Palavras dele. Então não tenho porque me preocupar", ressaltou Paz, que também acentuou as qualidades de Vojvoda. "Ele é um cara muito correto, muito ético, muito profissional e tem contrato com o clube", finalizou sobre o assunto.