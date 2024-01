Fortaleza supera Goiás em despedida do Castelão e carimba vaga na Sul-Americana

Jogadores do Fortaleza comemorando o gol marcado contra o Goiás, pelo Brasileirão Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

O jogo Sem a pressão de brigar contra o rebaixamento, a festa dos mais de 50 mil torcedores do Fortaleza começou antes mesmo de a bola rolar. Os tricolores pintaram as arquibancadas da Arena Castelão de vermelho, azul e branco ao realizar dois mosaicos - um de LED e outro de papel - com as seguintes frases: “É o Laion, não tem jeito” e “King Lion”. Embalado pelo próprio torcedor, o Fortaleza sequer deu tempo para o Goiás se estabelecer em campo. Aos cinco minutos, Calebe, destaque da equipe nesta reta final de Brasileirão, foi importante mais uma vez ao dar uma assistência na medida para Guilherme finalizar de primeira e inaugurar o marcador. No entanto, o embalo dos donos da casa parou por aí. O chute de Guilherme, responsável por abrir o placar, foi o único do Fortaleza em toda a primeira etapa do confronto. O Goiás, por sua vez, finalizou duas vezes, mas nenhuma delas foi na direção da meta de João Ricardo. O Esmeraldino até tentou sair para o ataque, mas o equilíbrio prevaleceu dentro de campo. A etapa inicial terminou com 50% de posse de bola para cada equipe, sem novas grandes chances de gols criadas e 17 faltas assinaladas (11 do Fortaleza e sete do Goiás). Assim, os dois goleiros (João Ricardo e Tadeu) foram apenas espectadores em boa parte dos 45 minutos iniciais e não precisaram realizar defesas difíceis. Com apenas nove minutos de bola rolando na segunda etapa, Fortaleza e Goiás já haviam criado praticamente o mesmo número de finalizações de todo o tempo inicial. Logo aos sete, Pedrinho, do Goiás, conduziu a bola dentro da grande área e finalizou rasteiro. Bem posicionado, João Ricardo não teve dificuldades para realizar a defesa.

Dois minutos depois, Yago Pikachu desperdiçou uma chance incrível de ampliar a vantagem do Leão do Pici. O ponta-direita recebeu um bom cruzamento da esquerda e, quase debaixo da trave, finalizou por cima do gol. O arqueiro Tadeu já estava vendido no lance e pouco poderia fazer se o camisa 22 tivesse acertado a meta. Mesmo com a vantagem no marcador, o Fortaleza era quem apresentava maior ímpeto dentro do jogo. O time de Vojvoda permanecia mais tempo no campo ofensivo e rondava a área do time adversário. O gol, no entanto, não saiu na segunda etapa e o placar permaneceu em 1 a 0.

Ficha técnica Fortaleza (4-3-3): João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Escobar; Caio Alexandre (Zé Welison), Lucas Sasha e Calebe (Pochettino); Guilherme (Marinho), Pikachu e Thiago Galhardo (Lucero). Técnico: Vojvoda