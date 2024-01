Negociação entre Caio Alexandre e Palmeiras pode esfriar por interesse em Cauly, do Bahia

A negociação envolvendo Caio Alexandre, do Fortaleza, e Palmeiras pode ganhar uma reviravolta por uma mudança de foco da diretoria do clube paulista no mercado. Segundo o portal Nosso Palestra, o Alviverde prioriza agora a contratação de Cauly, meio-campista do Bahia, movimento este que faz esfriar a busca pelo camisa 8 do Tricolor do Pici.

Ainda conforme o portal, o Palmeiras dificilmente conseguirá fazer dois altos investimentos e, no momento, foca em Cauly em vez de Caio. Entretanto, a diretoria do Verdão já teve uma oferta inicial de R$ 32 milhões recusada pelo Bahia. As conversas nos bastidores continuam para se chegar a um acordo financeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cauly e Caio possuem características diferentes. O meio-campista do Bahia joga mais adiantado, enquanto o volante do Fortaleza atua mais recuado, fazendo a saída de bola e ajudando na criação. Portanto, os dois não atuam na mesma posição.