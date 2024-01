Matheus Jussa não permanece no Cruzeiro em 2024 e retorna para o Fortaleza

O clube mineiro não tem interesse em permanecer com o atleta, que retorna para o Leão do Pici após se recuperar de uma leve lesão muscular

O Cruzeiro não tem interesse em permanecer com o volante Matheus Jussa para a próxima temporada. Portanto, após o fim do empréstimo com a Raposa, que encerra no final deste ano, o atleta vai retornar para o Fortaleza, clube que tem contrato até o encerramento de 2024.

Mesmo voltando para o Leão do Pici, o futuro de Matheus Jussa deve ser longe da capital cearense. Na atual janela de transferências, o meio-campista já atraiu interesse no mercado da bola e foi sondado por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e do exterior, apurou o Esportes O POVO.