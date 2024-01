Perto de sair do Atlético-MG, meio-campista Hyoran entra no radar do Fortaleza

Jogador tem contrato com o Atlético-MG até dezembro deste ano e não deve ter seu vínculo renovado com a equipe

O meio-campista Hyoran, de 30 anos, está no radar do Fortaleza para a temporada 2024. O atleta tem contrato com o Atlético-MG até dezembro deste ano e não deve renovar com o clube mineiro. Assim, poderia assinar sem custos a partir do encerramento do vínculo em questão.

Logo, o gasto com Hyoran seria relativo ao seu salário, que é de aproximadamente 400 mil reais por mês, como aponta o jornalista Jorge Nicola. Segundo ele, o meia é bem avaliado pela diretoria do Tricolor do Pici e pode se tornar uma opção para o setor.