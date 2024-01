Titi revela bastidores de acerto com Fortaleza e afirma que fé foi determinante

Defensor salientou a forma como foi abordado pelo presidente do Tricolor, Marcelo Paz, via ligação e afirmou que entendeu onde deveria jogar em 2021

Um dos líderes do elenco do Fortaleza, o zagueiro Titi concedeu, nesta semana, entrevista exclusiva ao canal Ir Kelly Patricia, no Youtube, e revelou os bastidores do acerto com o clube do Pici. De acordo com o jogador, ele tinha mais duas propostas em mãos além do Leão.

"Profissionalmente eu estava no meu melhor momento, mas eu não tinha minha família do meu lado. Eu tinha acabado de receber três propostas de clubes diferentes e pedia que Deus me desse um direcionamento", comentou.

Na oportunidade, o defensor ainda salientou a forma como foi abordado pelo presidente do Tricolor, Marcelo Paz, via ligação e afirmou que, naquele momento, entendeu onde deveria jogar em 2021.