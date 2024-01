Com 78 jogos, Fortaleza foi o clube da Série A com mais partidas disputadas em 2023

O Flamengo, com 76 partidas, e o Palmeiras e o Corinthians, com 73, completam o TOP-3 de mais partidas disputadas por clubes da elite do Brasileirão em 2023

O Fortaleza finalizou a temporada nesta quarta-feira, 7, ao vencer e rebaixar o Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. A partida diante do Peixe marcou o 78° confronto do Leão do Pici em 2023, sendo o clube da Série A com mais duelos disputados no ano.

O Flamengo, com 76 partidas, e o Palmeiras e o Corinthians, com 73, completam o TOP-3 de mais partidas disputadas por clubes da elite do Brasileirão em 2023.

A equipe com menos duelos na temporada foi o Cruzeiro, com 52 confrontos, registrados entre Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série A.