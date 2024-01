Grato ao Fortaleza, Vojvoda pede evolução "como um todo" para clube seguir crescendo

“Primeiro estou muito agradecido ao Fortaleza. Vai ficar sempre na minha memória, no meu coração. É um clube que passei três anos aqui e me deu a oportunidade de estar em um futebol como o brasileiro, de conhecer os estaduais, conhecer a Copa do Nordeste e o Brasileirão. Me deu a oportunidade também de viajar pela América, através da Libertadores e Sul-Americana. Conhecer também o torcedor, os sentimentos, os mosaicos no Castelão. Essas são coisas que vão ficar sempre na minha memória.”

O comandante argentino aproveitou a resposta para, também, cobrar melhorias ao clube: “Quero que o Fortaleza continue crescendo e eu quero crescer também. Eu quero crescer também e que o Fortaleza continue crescendo, e para isso necessitamos evoluir como um todo. Em estrutura, que estamos evoluindo, em logística, em formação de elenco, e há que evoluir também na mentalidade de todos.”

Vojvoda ainda aproveitou para falar sobre o planejamento da equipe para a próxima temporada. De acordo com o comandante, a reapresentação do Fortaleza está prevista para acontecer entre os dias 8 e 10 de janeiro, e sessões virtuais serão realizadas durante as férias.

“O planejamento está feito. Fizemos o planejamento para uma volta entre 8 e 10 de janeiro. Os jogadores vão levar, também, um trabalho para suas casas. Eles são profissionais e têm que cuidar do físico. Depois continuarão as conversas via internet. Com essa modalidade de videochamada, é muito fácil fazer reuniões e estar em um contato muito perto. Não há problema, porque já fizemos nos últimos dois anos.”