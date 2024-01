Fortaleza encerra Série A entre os 10 melhores pela 4ª vez desde 2019

A única vez em que não figurou no TOP-10 da Série A foi em 2020, quando o Tricolor brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Naquela temporada, encerrou na 16° colocação, com 41 pontos

O Fortaleza venceu o Santos nesta quarta-feira, 6, na Vila Belmiro, e encerrou a Série A do Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, com 54 pontos. Desde o retorno do clube à elite do Brasileirão, esta é a quarta vez que o Leão do Pici figura entre os 10 melhores da competição.

A única vez em que não figurou no TOP-10 da Série A foi em 2020, quando o Tricolor brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Naquela temporada, encerrou na 16° colocação, com 41 pontos.

Em 2023, foram 15 vitórias, nove empates e 14 derrotas em 38 partidas. O Fortaleza ficou à frente de clubes como São Paulo, Corinthians e Cruzeiro.