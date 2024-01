Nordeste terá três representantes na Série A em 2024; veja histórico desde 2006

Bahia, Fortaleza e Vitória serão as equipes da região na próxima temporada. Tricolor do Pici disputará o torneio pela sexta vez consecutiva

Com o encerramento do Brasileirão 2023, está definido que o Nordeste terá três representantes na Série A da próxima temporada. O Fortaleza confirmou sua permanência na 36ª rodada do torneio, enquanto que o Vitória-BA conseguiu o acesso com o título da Série B. O Bahia-BA, por sua vez, garantiu vaga na elite ao vencer o Atlético-MG por 4 a 1, contando também com a derrota do Santos-SP contra o Fortaleza.

>>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasileirão apresenta seu formato atual, com 20 equipes na disputa, desde 2006. Em todas as edições deste recorte, ao menos uma equipe nordestina se fez presente. O Ceará soma sete participações no período, número que o Fortaleza alcançará em 2024 - no caso dos tricolores, são seis aparições consecutivas, recorde em pontos corridos no Nordeste.