Fortaleza recebe R$ 26,3 milhões como premiação ao finalizar Série A 2023 na 10ª colocação

A vitória do Fortaleza diante do Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira, 6, pela 38ª rodada do Brasileirão, rendeu um bom montante aos cofres do clube. Ao terminar a Série A 2023 na décima colocação, o Tricolor faturou como premiação o valor de R$ 26,3 milhões.

O valor de premiação não equivale, no entanto, a toda a receita obtida pelos clubes durante o torneio, mas sim aos 30% equivalentes apenas a sua posição final na tabela. As equipes recebem 30% referentes a quantidade de partidas exibidas em TV aberta e 40% de forma igualitária.



A premiação é formulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) juntamente ao contrato com a Rede Globo, por conta da parte do valor pago pelos direitos de transmissão.