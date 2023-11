Fortaleza x Flamengo: torcida rubro-negra foi responsável por quase R$ 2 milhões em bilheteria

Com mais de 16 mil pagantes, o Fortaleza teve R$ 1.962.525,00 em renda com bilheteria oriunda dos flamenguistas. A receita bruta da partida foi de R$ 2.553.498, sendo o 2º maior faturamento da história da Arena Castelão pós-reforma (2013-atualmente)

A torcida do Flamengo presente na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), neste domingo, 5, rendeu quase R$ 2 milhões aos cofres do Fortaleza. Alocados no setor norte do estádio, 16.160 flamenguistas acompanharam a vitória Rubro-Negra por 2 a 0 contra o Tricolor do Pici.

Com mais de 16 mil pagantes, o Fortaleza teve R$ 1.962.525,00 em renda com bilheteria oriunda dos flamenguistas. A receita bruta da partida foi de R$ 2.553.498, sendo o 2º maior faturamento da história da Arena Castelão pós-reforma (2013-atualmente).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos para a torcida do Flamengo estavam sendo comercializados entre R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira).