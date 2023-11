Fortaleza mostra fragilidade defensiva e chega a 11 gols sofridos nos últimos seis jogos

A última vez que deixou uma partida sem sofrer gols foi há um mês, no dia 3 de outubro, contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Desde então, o clube foi vazado por América-MG, Vasco, Bahia, LDU-EQU, Atlético-MG e Flamengo

A derrota do Fortaleza para o Flamengo neste domingo, 5, na Arena Castelão, ampliou a sequência de partidas sofrendo gols do Leão do Pici na temporada. Nos últimos seis jogos disputados, foram 11 gols sofridos, uma média de quase dois tentos por partida.

A última vez que deixou uma partida sem sofrer gols foi há um mês, no dia 3 de outubro, contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Desde então, o clube foi vazado por América-MG, Vasco, Bahia, LDU-EQU, Atlético-MG e Flamengo.

Na temporada, o time de Juan Pablo Vojvoda sofreu 67 gols em 70 partidas. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, foram 34, com o Fortaleza tendo a 6ª melhor defesa.