Fortaleza x Flamengo registra 2ª maior renda da história da Arena Castelão

A derrota do Fortaleza para o Flamengo neste domingo, 5, registrou a 2ª maior renda da história da Arena Castelão pós-reforma (2013-atualmente). Os 49.324 presentes geraram uma receita bruta de R$ 2.553.498,00.

Os ingressos estavam sendo vendidos entre R$ 25 e R$ 300 para a torcida do Fortaleza. Para os flamenguistas, por sua vez, a diretoria tricolor disponibilizou bilhetes entre R$ 75 e R$ 150.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A renda registrada em Fortaleza x Flamengo superou os R$ 2.446.271,00 registrado em Ceará x Flamengo em 2022 pela Série A. A marca, porém, é inferior aos R$ 2.528.585,00 anotado em 2016, no duelo do Tricolor do Pici contra o Brasil de Pelotas, pela Série C.