Vojvoda fala sobre momento do Fortaleza e avalia atuação contra Flamengo: "Fizemos tudo"

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo neste domingo, 5, e avaliou a atuação da sua equipe diante do time carioca. Vivendo fase ruim, o time chegou ao quinto jogo sem vitória na temporada.

"Acho que foi um primeiro tempo equilibrado. Tivemos algumas situações, principalmente com Marinho, mas eles conseguiram sair na frente com Pedro. O segundo tempo foi todo do Fortaleza, controlou a bola e criou chances de gol. Crispim acertou a trave, depois tivemos chances com Lucero, Marinho e Galhardo. Mudamos o sistema, fizemos tudo para empatar o jogo", disse.