Vojvoda enfrenta Rogério Ceni pela quinta vez; veja retrospecto

O Fortaleza visita o Bahia-BA neste sábado, 21, às 18h30min, pela 28ª rodada da Série A. O duelo na Arena Fonte Nova, em Salvador, marcará o quinto encontro entre os treinadores Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni. Ao todo, o histórico do embate registra uma vitória para cada lado e dois empates. Todos os compromissos foram pelo Brasileirão.

Este será o primeiro jogo entre eles tendo Ceni, ex-Fortaleza, no comando do Bahia. A primeira partida ocorreu quando o técnico estava no Flamengo-RJ, enquanto que nas três seguintes ele trabalhava no São Paulo-SP.