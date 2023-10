Carga de ingressos mais caros para a torcida do Fortaleza na final da Sula segue à venda

O site da Conmebol ainda apresenta ingressos de categoria 1 disponíveis para compra. Eles são destinados exclusivamente aos torcedores do Leão do Pici

Os ingressos de categoria 1 (setor norte) exclusivos à torcida do Fortaleza ainda estão disponíveis para compra no site da Conmebol. Os bilhetes custam 70 dólares, cerca de R$ 354 na cotação atual, e são os mais caros da final da Copa Sul-Americana. O duelo entre o Leão e a LDU, do Equador, está marcado para o próximo dia 28, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Na tarde desta quinta-feira, 19, às 15 horas, a Conmebol disponibilizou uma nova carga de mil ingressos de categoria 1 para a torcida do Tricolor do Pici. As entradas ainda estão disponíveis e podem ser adquiridas no site sudamericana.eleventickets.com.