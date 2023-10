Mesmo com a derrota para o Vasco, João Ricardo se destaca em São Januário; veja números

O goleiro de 35 anos acumulou bons números durante os 90 minutos disputados contra o Cruzmaltino. De acordo com o site SofaScore, especializado em dados estatísticos no futebol, João efetuou oito defesas, sendo sete delas em chutes dentro da grande área e duas consideradas de um grau de dificuldade maior.

A derrota por 1 a 0 sofrida para o Vasco da Gama, na noite desta quarta-feira, 18, não foi suficiente para apagar a boa atuação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O camisa 1 foi um dos destaques da partida realizada em São Januário, válida pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O atleta também foi bem com a bola no pé. Dos 19 passes tentados ao longo do jogo, ele acertou 13, equivalente ao aproveitamento de 68%. A nota dada pelo site ao goleiro foi de 8.3 - a maior de toda a equipe cearense na partida.

Contra o Vasco, João Ricardo superou o número de defesas realizadas diante do São Paulo, pela 24ª rodada da Série A. No duelo com o time Paulista, o camisa 1 teve uma das suas principais atuações no Fortaleza ao fazer seis intervenções, sendo quatro delas de chutes de dentro da área e um pênalti cobrado por James Rodríguez.

João é o goleiro com a oitava maior média de defesas por jogo (3,5) na atual edição da Série A. Ele está atrás de Cássio (Corinthians), Marcos Felipe (Bahia), Léo Jardim (Vasco), João Paulo (Santos), Gabriel Grando (Grêmio), Lucas Perri (Botafogo) e Matheus Cunha (Flamengo).