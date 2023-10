Ídolo do Fortaleza, Tinga alcança marca de 300 partidas pelo clube; veja números

Pelo time leonino, conquistou seis vezes o Campeonato Cearense, duas vezes a Copa do Nordeste e uma vez a Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter disputado a Copa Sul-Americana e a Libertadores da América

O polivalente e ídolo Guilherme de Jesus da Silva, mais conhecido como Tinga, alcançou a marca de 300 partidas com a camisa do Fortaleza Esporte Clube na derrota para o Vasco nesta quarta-feira, 18, pela Série A. Titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, o atleta de 30 anos está na sua sexta temporada consecutiva no clube cearense.

Tinga estreou com a camisa tricolor em 2015, disputando 31 partidas, com dois gols marcados, tendo conquistado o Campeonato Cearense. Depois, atuou por Bahia e Juventude, retornando ao Leão do Pici em 2018.

Pelo time leonino, conquistou seis vezes o Campeonato Cearense, duas vezes a Copa do Nordeste e uma vez a Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter disputado a Copa Sul-Americana e a Libertadores da América.